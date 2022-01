Carabinieri: ultime news, Traffico di droga, 16 arresti in cinque regioni

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

CAGLIARI, 24 GEN – Sedici persone arrestate e oltre 60 perquisizioni – aggiunge la nota pubblicata. E’ il bilancio della maxi operazione condotta stamattina dai carabinieri tra Sardegna e Piemonte, in particolare a Cagliari, Oristano e Torino, ma anche a Roma, Pescara e Varese: smantellata un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga – viene evidenziato sul sito web. I provvedimenti cautelari, 12 in carcere e 4 ai domiciliari, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari con la collaborazione dei vari reparti territoriali e del Nucleo Elicotteri di Elmas. Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. .

