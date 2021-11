Carabinieri, ultime: RDC: SCOPERTI 5MILA “FURBETTI” IN 4 REGIONI SUD (1)

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

(9Colonne) Roma, 3 nov – Chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi molteplici appartamenti, chi un autonoleggio con 27 auto, chi una scuola di ballo – riporta testualmente l’articolo online. E c’è persino chi si è inventato di avere dei figli – precisa la nota online. C’è un po’ di tutto tra coloro che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in 4 regioni del Sud. È quanto è emerso tra e ottobre in una serie di controlli realizzati dai Carabinieri del Comando Interregionale “Ogaden”, con giurisdizione in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, unitamente con il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro – Controlli mirati a verificare la reale sussistenza dei requisiti da parte dei percettori del reddito di cittadinanza: 4.839 le irregolarità riscontrate, il 12% dei 38.450 nuclei familiari controllati per un campione di 87.198 persone (9,9% del totale di 387.076 nuclei familiari percettori nelle 4 Regioni). Deferite in stato di libertà 3.484 persone (9,1% rispetto al numero dei nuclei familiari controllati). Di questi ultimi, il 38,4%, ben 1.338 percettori indebiti, erano già noti alle Forze di Polizia, tra cui il 2,6% (90) gravati da condanne o precedenti per reati associativi – precisa il comunicato. Quasi 20 milioni di euro l’ammontare della cifra complessiva indebitamente percepita – viene evidenziato sul sito web. In particolare a Collepasso (Lecce), un uomo ha dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di sei minori stranieri mai censiti in quel comune, senza avere con gli stessi alcun vincolo di parentela e con l’indicazione dei dati anagrafici priva del luogo di nascita e della nazionalità. Nello stesso Comune pugliese una coppia ha inserito nel proprio nucleo familiare la presenza di altri familiari, in realtà residenti in Germania – si apprende dal portale web ufficiale. A Nova Siri (Matera), i Carabinieri hanno deferito un cittadino asiatico per aver dichiarato falsamente la presenza in Italia della moglie e delle due figlie, che così hanno percepito il reddito pur abitando di fatto nel Paese d’origine – si apprende dalla nota stampa. A Napoli si registra il caso curioso di un uomo del quartiere Stella, presente in due distinti nuclei familiari che avevano ambedue chiesto e ottenuto il beneficio – recita il testo pubblicato online. In provincia di Caserta un uomo ha falsamente dichiarato di far parte di un nucleo familiare composto da più persone, di fatto invece inesistente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (SEGUE)

