Carabinieri, ultime: Reddito: in Molise scoperti 128 irregolari

CAMPOBASSO, 05 NOV – In Molise sono 128 coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto – riporta testualmente l’articolo online. E’ l’esito dei controlli effettuati in regione dai Carabinieri e resi noti questa mattina dal comando Abruzzo e Molise – Complessivamente sono stati erogati 844mila euro a soggetti che non avevano i requisiti – Si tratta di 93 italiani e 35 stranieri – Complessivamente i percettori del reddito di cittadinanza in Molise sono 6.319, tra questi ne sono stati controllati 4.114 pari al 65 per cento – recita il testo pubblicato online. Per quanto riguarda i dati delle singole province, in quella di Campobasso gli irregolari sono 88 (per un importo percepito di 535mila euro), in quella di Isernia sono 40 (importo percepito 309mila euro). Il periodo preso in considerazione e’ dal mese di giugno al mese di ottobre 2021. .

