Chieti, Al via Beauty on stage, tre giorni di eventi in occasione delle feste di San Bartolomeo a Brecciarola che aprono la rassegna istituzionale degli Eventi Scalini.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 21 agosto 2024 – “Al via da domani la kermesse “Beauty on Stage” che si terrà a Brecciarola il 22 – 23 – 24 agosto, e che si concluderà sabato 24 con il concerto di Rocco Hunt. Si tratta di una tre giorni resa possibile grazie alla Virgo Cosmetics di Milano che ringraziamo ancora per aver reso Chieti protagonista e frutto di una sinergia tramite l’instancabile comitato feste di Brecciarola e l’amministrazione comunale”, dichiara il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – Nel link l’ordinanza per la mobilità con le prescrizioni legate alla sicurezza e allo svolgimento della manifestazione:Clicca qui e leggi l’atto “Prenderà il via domani la tre giorni di ‘Beauty on stage’, maxi evento che si terrà a Brecciarola con la direzione artistica di Lorenzo Marchetti e grazie all’impegno della Virgo Cosmetics che ha promosso a propria cura il programma di artisti che vedremo esibirsi – rimarca De Cesare – . Dopo il grande successo del Tenco Ascolta, tributo musicale e non solo dedicato a Luigi Tenco che ieri sera ha riempito il Teatro Marrucino narrando storia, parole e musica di questo grandissimo e compianto artista, Chieti si prepara ad accogliere tanti nomi dello spettacolo che vedremo alternarsi sul grande palco di Brecciarola fino al 24 agosto: Maninni, Aka 7even, Cristiano Malgioglio, i Jalisse, Antonino, Davide De Marinis , la Dolce vita, tanti presentatori come Filippo Roma delle Iene, Beppe Convertini, Fernando Proce, Jessica Brugali, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Valeria Marini , Amedeo Goria e Wilma Goich. Avremo anche Chiara Iezzi che riceverà uno speciale riconoscimento e che con la sua presenza anticiperà il concerto che terranno a Chieti Scalo lei e la sorella Paola per il 14 settembre in occasione della Notte Gialla – si apprende dal portale web ufficiale. Il gran finale a Brecciarola ci sarà sabato con Rocco Hunt, artista seguitissimo, già vincitore del festival di Sanremo per le nuove proposte, fra i maggiori protagonisti dell’estate e uno dei nomi più seguiti dai giovanissimi – aggiunge la nota pubblicata. Grazie alla sinergia con il Comitato feste di Brecciarola e al loro prezioso motore organizzativo, è stato possibile dare alla nostra comunità un evento veramente molto importante – L’invito alla città è a partecipare alla festa di Brecciarola, non mancando un’occasione così speciale, che si fonde anche con le celebrazioni che culmineranno sabato con la processione, preceduta alle 9 dall’esibizione della banda in onore di San Bartolomeo”.

