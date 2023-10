CHIETI: SCOPERTA COLTIVAZIONE DI MARIJUANA, UN ARRESTO

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

CHIETI I militari della Stazione Carabinieri di Sambuceto, in San Giovanni Teatino, hanno proceduto all’arresto di un 43enne residente in un comune limitrofo, trovato in possesso, presso un seminterrato in suo utilizzo, di 85 piante di marijuana alte circa 1,20 metri e 2 Kg di inflorescenze già essiccate, pronte per l’attività di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ulteriori accertamenti permettevano di rinvenire, presso il domicilio dell’uomo, ulteriori gr. 60 di inflorescenze di marijuana già essiccate e un bilancino di precisione – si apprende dalla nota stampa. Nell’ambito della medesima attività investigativa veniva deferito in stato di libertà per concorso nell’attività di spaccio il proprietario del seminterrato in argomento, un 37enne originario del teramano – riporta testualmente l’articolo online. L’attività investigativa scaturiva a seguito di diverse segnalazioni pervenute da cittadini in relazione allo strano odore proveniente dal seminterrato in questione – recita la nota online sul portale web ufficiale. (ITALPRESS).

