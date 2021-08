CHIETI: VOLEVA FARE UN PIC-NIC, MA ERA SORVEGLIATO SPECIALE, ARRESTATO

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

Chieti, 13 ago – riporta testualmente l’articolo online. Durante uno dei servizi organizzati dai carabinieri della Compagnia di Chieti per prevenire i furti, i militari della stazione di Bucchianico hanno notato una macchina nera scorrazzare per una contrada del paese: a bordo tre uomini chiaramente provenienti da fuori – precisa la nota online. I militari hanno intimato l’alt alla vettura scoprendo che i tre arrivano da Pescara e sono di etnia rom: alla pattuglia riferiscono di essere in zona per un pic-nic alla Calcara di San Camillo, ma in auto non hanno né viveri né bevande – si apprende dalla nota stampa. Allora i carabinieri approfondiscono il controllo e scoprono che D.R.G. di 47 anni è gravato dalla misura della sorveglianza speciale, che prevede l’obbligo di dimora nel comune di Pescara e altre prescrizioni comunque disattese – L’uomo infatti non avrebbe potuto frequentare pregiudicati, ma con lui ce n’erano altri due e non portava al seguito la carta precettiva, obbligatoria in questi casi – Il PM di turno, Dott. Giancarlo Ciani, ne ha disposto l’immediato arresto, interrompendo l’immaginario pic-nic, e la traduzione dell’uomo presso il proprio domicilio in attesa della convalida –

