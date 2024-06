Cimitero. Recupero loculi cimiteriali con il ricorso alla deroga.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale: Chieti, 4 giugno 2024 – Avviso dell’Amministrazione rivolto ai cittadini titolari e/o subentrati nella titolarità di concessioni cimiteriali, perché valutino la possibilità di regolarizzare attraverso l’istituto della deroga, l’utilizzo di spazi liberi per disporre di ulteriori posti per tumulazioni interrate nelle tombe a terra fino a 4 posti e nei sarcofagi fino a 2 posti interrati che siano stati realizzati prima del 1990, come stabilito dal Regolamento (Delibera di C.C. n. 249/2017). “Si tratta di un istituto già attivo e applicato a Chieti, ma che non è sfruttato al pieno del suo potenziale – spiegano l’assessore ai Cimiteri Alberta Giannini e il dirigente Carlo Di Gregorio – . Per questa ragione abbiamo pensato di invitare l’utenza a ricorrevi, attraverso un avviso in grado di dare visibilità a quella che nei fatti è un’azione possibile e utile perché regolarizza situazioni anomale, libera spazi e rappresenta un introito per l’Ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La richiesta di deroga ci consentirebbe di avere a disposizione un gran numero di loculi che potrebbero rispondere alla grande domanda di spazi che abbiamo in città. Si chiama così perché agisce “in deroga” a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria (art. 76 c. 3 del DPR 285/90) che dispone che ogni loculo di tumulazione delle salme deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro – riporta testualmente l’articolo online. L’ufficio cimiteriale, su parere positivo del Ministero della Sanità e della ASL locale, ha da anni introdotto la possibilità di superare questa norma, sottoponendo la deroga all’approvazione del Consiglio Comunale e fissandola nella Delibera n. 72 del 1997, in modo da consentire il recupero di spazi liberi utili a soddisfare le esigenze dell’utenza per la tumulazione e regolarizzare posizioni non consentite – si apprende dalla nota stampa. Una sorta di sanatoria a vantaggio della domanda di spazi sentita a Chieti, ma ricorrente in tutti i cimiteri – aggiunge la nota pubblicata. Le richieste verranno autorizzate previa istanza scritta, corredata da elaborato tecnico redatto da un professionista abilitato, ma gli uffici sono a disposizione per chiunque avesse bisogno di maggiori informazioni sul come attuare la le modalità attuative, l’ufficio tecnico cimiteriale sito in Via E. Fieramosca è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00 martedì e giovedì ore 15:00-17:00 o ai seguenti recapiti – tel.0871.341314 – email. maurizio – riporta testualmente l’articolo online. festa@comune – chieti.it”.L’avviso in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

