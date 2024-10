COMUNICAZIONE PER IL RITIRO TESSERA “PESCARA CALCIO CARD”

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfino Pescara 1936 comunica che da sabato 12 ottobre alle ore 10:00, i sostenitori che hanno sottoscritto presso il punto vendita la fidelity PESCARA CALCIO CARD dal primo giorno utile fino alle ore 13:00 di giovedì 11 ottobre, potranno ritirare la tessera presso il The Official Pescara Calcio Store in via Carducci 69. Il ritiro potrà avvenire previa presentazione della modulistica ricevuta all’atto della sottoscrizione della stessa nonché di un valido documento d’identità. Si ricorda che, per i sostenitori che hanno acquistato online sul sito ciaotickets.com, la spedizione avverrà presso l’indirizzo indicato – recita il testo pubblicato online.

