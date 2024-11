“DA QUALI STELLE SIAMO CADUTI?” IN SCENA A FIRENZE

Aggiornamenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:Si prospetta un week end esilarante al Teatro Lumiere di Firenze con DA QUALI STELLE SIAMO CADUTI? di Danilo De Santis, con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele, sabato 9 novembre, alle 20:45, e domenica 10 novembre, alle 16:45. Tra le intime pareti di un bagno, le rivelazioni di Marcella sconvolgeranno la giornata del suo fidanzato Cristiano e metteranno in pericolo la loro relazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cristiano si sta preparando prima di recarsi a lavoro e, come spesso gli succede di prima mattina, sente forte l’impulso di congiungersi fisicamente con Marcella, che però, per la prima volta da quando stanno insieme, si nega – si legge sul sito web ufficiale. Una commedia brillante interamente ambientata in un bagno, dove verranno trattati i temi più bassi, istintivi e animaleschi dell’essere umano, arrivando poi a toccare anche quelli più alti quali la spiritualità, la chiaroveggenza e l’aldilà. Uomo e donna, materia e spirito, Yin e Yang, bianco e nero, alto e basso, dolce e amaro, un percorso di una coppia dove si potranno riconoscere molte altre coppie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Info e prenotazioni tel. 055 389 0214 e alla mail prenotazioni@teatrolumiere – si apprende dalla nota stampa. it

