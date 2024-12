“DIALOGHI DI PACE” CON MICHELE PLACIDO, GIORGIO PASOTTI E DAVIDE CAVUTI IN SCENA A L’AQUILA

Teatro Stabile d’Abruzzo: news dal sito istituzionale:Nell’ambito del cartellone “Verso il Giubileo”, proposto dall’Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, va in scena, venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00, al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, “Dialoghi di Pace”, uno spettacolo a cura di Davide Cavuti, con Michele Placido e Giorgio Pasotti – aggiunge la nota pubblicata. Musiche eseguite dal vivo dall’Ensemble: Giancarlo Giannangeli al violoncello, da Franco Finucci alla chitarra e Davide Cavuti alla fisarmonica – Una produzione MuTeArt in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo – Una serata imperdibile di grandi emozioni a cui seguirà un brindisi augurale con gli artisti e il pubblico – riporta testualmente l’articolo online. “La pace è il firmamento dell’anima, l’abisso che gioca con i colori, è il cielo che bacia il nostro respiro; è la presenza di Dio che riscalda e ascolta, è la carezza di madri, un’armonia di suoni che protegge, – spiega Davide Cavuti – Quello che caratterizza lo spettacolo è la forza delle parole che compongono il testo proposto e che si ispira ai monumenti letterari del passato come Pablo Neruda, Bertolt Brecht, Edgar Lee Masters, Gabriel García Márquez, Mario Luzi”. Michele Placido e Giorgio Pasotti hanno già lavorato insieme nell’ultimo film di Mario Monicelli “Le rose del deserto”. Davide Cavuti è uno storico collaboratore di Michele Placido in molti progetti cinematografici come “Il grande sogno”, “Vallanzasca – gli angeli del male”, “Itaker”, “Orlando”. Inoltre, il compositore e regista abruzzese ha collaborato in teatro anche con Giorgio Pasotti negli spettacoli “Io, Shakespeare e Pirandello”, “Forza il meglio è passato”, L’ora di legalità”, “Hamlet”, e al cinema nel film biografico “Lectura Ovidii”, ispirato al celebre poeta latino – Per ulteriori informazioni TSA 348.524.7096

