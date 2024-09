Dopo Scerne tocca a Chieti: grosso incendio zona Scalo. Scuole chiuse domani a Chieti

Non si placano le emergenze in Abruzzo: dopo l’incendio di oggi pomeriggio a Scerne di Pineto, un secondo vasto rogo è divampato questa sera intorno alle 21:00 nella zona industriale di Chieti Scalo. Le fiamme, altissime e visibili a chilometri di distanza, hanno avvolto una struttura industriale situata non lontano dallo stabilimento Mokambo. Le fiamme interesserebbero un capannone di una ditta che produce materiale plastico. Nuovi timori per la situazione legata all’aria e alla diffusione di materie pericolose a causa dell’incendio.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ma la situazione resta di grande criticità. Si teme che, come nel caso di Pineto, il rogo possa sollevare una colonna di fumo con possibili conseguenze per la qualità dell’aria. Le autorità locali non hanno ancora diramato comunicati ufficiali, ma si raccomanda ai residenti delle aree circostanti di adottare tutte le precauzioni necessarie e di seguire eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Questa nuova emergenza aggrava una giornata già segnata dall’allarme per l’incendio alla Kemipol di Pineto, dove la popolazione è stata invitata a tenere le finestre chiuse a causa di una nube tossica sprigionata dalle fiamme.

L’Abruzzo è dunque alle prese con due incendi di vaste proporzioni, che stanno mettendo a dura prova le risorse di soccorso e creando preoccupazione per la sicurezza ambientale e la salute dei cittadini.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE:

22:30. Comune di Chieti: ATTENZIONE: IL SINDACO FERRARA ANNUNCIA CHE A TITOLO PRECAUZIONALE DOMANI RESTERANNO CHIUSE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CITTÀ.

22.10. Protezione Civile Regione Abruzzo: Un altro incendio sta interessando una fabbrica a Chieti Scalo. Si invita la popolazione nell’area circostante a chiudere le finestre e ad uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari ed urgenti.

21:45. Comune di Chieti: Le fiamme interesserebbero un capannone di una ditta che produce materiale plastico, stando alle prime ricognizioni.

Proprio per questa ragione al momento si consiglia di tenere le finestre ben chiuse, in attesa di sapere qualcosa di più a proposito delle sostanze liberate dalla combustione, così il sindaco Diego Ferrara.

Sul posto sono operativi i Vigili del fuoco.

