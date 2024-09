Enorme incendio alla Kemipol a Scerne di Pineto: allarme nube tossica

Nel pomeriggio di oggi, un vasto incendio è divampato presso la zona industriale di Scerne di Pineto, coinvolgendo la fabbrica di solventi Kemipol. A generare le fiamme sarebbe stato un corto circuito su un carrello elevatore, che avrebbe innescato un pericoloso incendio vicino a sostanze chimiche infiammabili.

L’incendio ha prodotto una densa nube nera, visibile anche a chilometri di distanza, sollevando preoccupazioni tra i cittadini della zona e dei comuni vicini, come Roseto degli Abruzzi. Le autorità locali hanno immediatamente diramato l’allerta, invitando la popolazione a chiudere porte e finestre per evitare l’ingresso del fumo nelle abitazioni.

Il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, ha comunicato di essere in contatto con il sindaco di Pineto e con la Prefettura per monitorare costantemente la situazione. Sul posto sono intervenute diverse unità dei Vigili del Fuoco della Provincia di Teramo, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Al momento, non risultano feriti, ma si attendono ulteriori aggiornamenti.

ULTIMI AGGIORNAMENTI:

PERICOLO NUBE TOSSICA: L’ALLERTA DEL COMUNE DI SILVI

Ore 19:30 L’incendio viene definito sotto controllo, ma permane lo stato di allerta per la possibile nube tossica e il relativo invito delle autorità a chiudere porte e finestre nelle aree e nei comuni limitrofi. Non si registrano morti o feriti. L’ARTA è stata subito mobilitata per avviare quanto prima gli accertamenti volti a verificare la pericolosità della nube sprigionata dall’incendio.

Ore 19:00 In via precauzionale, anche il Comune di Silvi ha diramato un comunicato invitando la cittadinanza a chiudere porte e finestre per evitare l’inalazione di eventuali sostanze tossiche propagate dal fumo. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha comunicato di essere in costante contatto con la Prefettura e con gli enti competenti, tra cui l’ARTA, per monitorare la situazione e valutare eventuali provvedimenti ulteriori.

Ore 18:30 Il Sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta, e il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, smentiscono categoricamente le voci circolate nelle ultime ore riguardo a un presunto lockdown. Si invita la cittadinanza a consultare esclusivamente le informazioni ufficiali provenienti dai canali istituzionali dei rispettivi Comuni. I Sindaci comunicano inoltre che, al momento, non si registrano feriti o decessi legati all’incendio. Seguiranno aggiornamenti a seguito delle rilevazioni dell’Arta.

Ore 17:00 Incendio e colonna di fumo enormi: la Protezione Civile regionale ha ulteriormente sottolineato che la popolazione delle aree circostanti deve uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari ed urgenti.

La situazione resta in evoluzione.

VIDEO: