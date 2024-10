Esperienze botaniche a Sant’Eufemia a Maiella

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Calendario delle esperienze botaniche d’autunno, laboratori esclusivi dedicati al benessere e alla cura personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sapone naturale fatto a mano: scopri come realizzare saponi artigianali utilizzando ingredienti botanici, perfetti per la pelle e rispettosi dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spray alla propoli per la gola: un rimedio naturale per affrontare i primi freddi e prendersi cura della tua salute, preparato con ingredienti autentici e potenti. Tisana del Giardino: utilizzeremo le erbe dal nostro giardino botanico e creeremo infusi caldi e benefici, ideali per riscaldarci e rigenerarci durante i mesi freddi. Non perdere l’occasione di imparare nuove ricette naturali e portare a casa prodotti fatti da te, pieni di proprietà benefiche! Vivi l’autunno con noi e concediti queste coccole autunnali! Tutti i programmi ed i link per prenotare qui >> https://bit.ly/giardinobotanico_majambiente

Lo riporta una nota diffusa, nel pomeriggio, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it