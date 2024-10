Eventi, Anticipiamo il futuro a Pescara

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Fondazione Pescarabruzzo inaugura MicHub – Cantiere della Creatività e della Conoscenza Cerimonia di inaugurazione Martedì 29 ottobre 2024, ore 11:00 MicHub Via Michelangelo, snc 65124 – Pescara La Fondazione Pescarabruzzo è lieta di annunciare l’inaugurazione di MicHub – Cantiere della Creatività e della Conoscenza, il nuovo polo culturale e innovativo che si pone come punto di riferimento per le arti, la ricerca, la formazione e la loro capacità di anticipare il futuro – La cerimonia inaugurale si terrà martedì 29 ottobre, ore 11.00, presso la nuova struttura in via Michelangelo, a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. MicHub rappresenta un progetto ambizioso, nato dalla volontà della Fondazione di realizzare uno spazio dedicato al dialogo tra arte, tecnologia e scienza, favorendo la contaminazione tra saperi diversi per la crescita della comunità di riferimento e non solo – Programma: Taglio del nastro e benedizione del Vescovo Mons. Tommaso Valentinetti Saluti istituzionali con il Presidente della Fondazione Nicola Mattoscio, il Sindaco di Pescara Carlo Masci e il Rettore dell’Università Chieti-Pescara Liborio Stuppia Lectio Magistralis di Andrea Prencipe, ex rettore della LUISS, dal titolo: Intelligenza artificiale, arte ed economia della cultura e della conoscenza Performance artistica dell’attrice Carla Tatò nella sezione espositiva Imago Museum / Arte Povera e oltre Esplora anche gli spazi innovativi di MicHub: Allestimento teatrale di burattini di Bruno Zenobio Teatro di posa in collaborazione con IFA Scuola di Cinema Master FilMaker dell’Arte organizzato da ISIA Pescara Design Executive Master in AI & Finance in collaborazione con QI4M Museo Archeologico Virtuale Abruzzo (MAVA) curato da ISIA Pescara Design Ingresso libero fino ad esaurimento posti – aggiunge la nota pubblicata.

