Eventi, Apertura straordinaria depositi di restauro Castello Cinquecentesco – L’Aquila

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Fino al prossimo 29 dicembre il MuNDA apre le porte dei propri depositi del Castello Cinquecentesco per svelare a cittadini, studiosi e turisti tutti i retroscena delle operazioni di pronto intervento, manutenzione e restauro di opere d’arte, alcune già collocate nei depositi, altre ricoverate provvisoriamente nei locali sotterranei del castello dopo il sisma del 2009 in attesa di una risolutiva scelta espositiva – si apprende dal portale web ufficiale. Con la mediazione didattica fornita dal restauratore Matteo Cannarsa e con il supporto di immagini storiche sarà possibile ricostruire le storie di manufatti artistici rimasti in silenzio per molto tempo – recita il testo pubblicato online. Si tratta di opere di materiale eterogeneo: dipinti su tavola e tela, elementi di arredo liturgico, sculture lignee e lapidee, in terracotta policroma, in bronzo e in gesso, dipinti murali e manufatti lignei di spoglio provenienti dal territorio abruzzese – Tra le tante opere si potranno tornare ad ammirare La Strage degli Innocenti di Giulio Cesare Bedeschini, il Martirio di Santa Scolastica di Girolamo Cenatiempo e il Ritratto di Felice Carena di Remo Brindisi, oltre che diverse sculture di Emilio Greco – L’apertura dei depositi del MuNDA al bastione est del Castello è una opportunità di coinvolgimento attivo del grande pubblico sui temi di tutela, conservazione e restauro – recita il testo pubblicato online. Oltre a conoscere il dietro le quinte della vita del museo, i visitatori potranno compiere un autentico viaggio nel tempo grazie alle tante opere fruibili per l’occasione, attraversando il Medioevo e l’Età moderna fino a giungere ai nostri giorni – precisa la nota online. La prenotazione alle visite dei depositi di restauro è obbligatoria e possibile cliccando QUI. Le visite nel mese di novembre si svolgeranno tutti i venerdì nei giorni 8, 15, 22 e 29, con turni cadenzati ogni ora dalle 9 alle 17. Nel mese di dicembre, invece, le visite ai depositi condotte dagli assistenti per la promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio del MuNDA, ci saranno nei weekend di sabato 7 e domenica 8, e poi 14-15. 21-22 e 28-29, con 3 turni esclusivamente antimeridiani previsti alle 9, alle 10 e alle 11. Il biglietto permette l’accesso nella stessa giornata al bastione est del Castello in cui è esposto il Mammut e al museo nella sede di Borgo Rivera – si legge sul sito web ufficiale.

