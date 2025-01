Eventi, Aperture straordinarie del MuNDA – L’Aquila

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Fino al prossimo 7 aprile, il Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila resterà aperto in via straordinaria anche nelle giornate di lunedì – normalmente riservate alla chiusura settimanale – proponendo due visite guidate (alle ore 10.30 per le scolaresche e alle 16.30 per cittadini e turisti) in modo da coinvolgere tutti coloro che desiderino scoprire o riscoprire il percorso espositivo attuale della sede di Borgo Rivera – Tra sculture, oreficerie e dipinti compresi tra il Medioevo e l’Ottocento, oltre ad una selezione di reperti archeologici provenienti anche dai siti del Teatro e dell’Anfiteatro di Amiternum, i visitatori potranno ammirare anche l’ultima acquisizione del MuNDA rappresentata dal Trittico Dragonetti De Torres, opera del pittore Antoniazzo Romano (1453/40-1508) e di un suo collaboratore, raffigurante la Madonna col Bambino in trono tra i Santi Giovanni Battista e Maria Maddalena, eseguita intorno al 1490. In esposizione anche l’opera in deposito dal Museo nazionale del Bargello di Firenze, L’Annunciazione di Walter Monich, gruppo scultoreo in pietra della Maiella eseguito nel 1410-1415 circa e composto da due porzioni separate rappresentanti l’Angelo annunciante e la Vergine Annunciata – Le visite guidate sono gratuite ed incluse nel biglietto di ingresso – recita il testo pubblicato online. Prenotazioni obbligatorie per le scolaresche e i gruppi entro le ore 12 del venerdì precedente alla mail mn-abr.servizieducativi@cultura – si legge sul sito web ufficiale. gov.it Per la partecipazione alle visite delle ore 16.30 non occorre prenotazione essendo prevista la disponibilità fino ad esaurimento posti.

