Eventi, Appuntamenti al Museo delle Genti d’Abruzzo

Appuntamenti al Museo delle Genti d'Abruzzo

Sabato 26 ottobre alle 18:00, nel Bagno Borbonico del #museodellegentidabruzzo, verrà presentata la personale di Vito Bucciarelli. Seguirà l'apertura dell'allestimento nelle sale attigue dello Spazio Arte. La mostra, allestita col contribuito della @fondazione_pescarabruzzo, sarà ospitata negli spazi del Museo fino all'8 dicembre e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e sabato e domenica dalle 16:00 alle 20:00.

INGRESSO LIBERO

Domenica 3 novembre, con il biglietto di ingresso al Museo sarà possibile partecipare ad un ricco pomeriggio all'insegna della musica e dell'architettura

Dalle ore 16:00, orario di apertura del Museo, sarà possibile visitare le sale espositive al primo piano per poi scendere alle ore 17:30 nel Bagno Borbonico e assistere al concerto dell'Accademia degli Imperfetti "Cantando tra le antiche pietre", con musiche del cinque e seicento italiano eseguite con strumenti antichi. Concluderà il pomeriggio un incontro con videoproiezioni sul tema del Museo come contenitore complesso: edificio storico, sede delle collezioni e luogo di produzione di arte e cultura. Verranno presentate alcune esperienze che hanno avuto inizio proprio al #museodellegentidabruzzo e hanno poi interessato altri Musei pescaresi, approdando infine a Genova presso i Musei di Strada Nuova e non solo. Non è richiesta prenotazione. Ingresso fino ad esaurimento posti.

Con il contributo della @fondazione_pescarabruzzo

Appuntamento con i più piccoli giovedì 31 ottobre al Museo delle Genti d'Abruzzo per conoscere riti, leggende e storie legate al "Capetièmpe", l'Halloween di casa nostra

Info e prenotazioni: 085 4510026 (int. 1 o 2)/393 9374212 didattica@gentidabruzzo.it, museo@gentidabruzzo.it

