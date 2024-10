Eventi, Arte e magia a Torrevecchia Teatina

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Dopo il grande successo dello scorso anno, preparatevi a trascorrere una giornata più magica che mai – precisa il comunicato. Con un format ricco di novità e attività interattive, DOMENICA 20 OTTOBRE 2024 dalle ore 10:00 presso piazza S.Rocco e Parco Valignani (Torrevecchia Teatina CH) per vivere insieme momenti di puro divertimento con: Stand Artigianali: oltre 40 espositori, creazioni uniche e originali. Se ami l’artigianato e i prodotti fatti con il cuore, qui troverai il pezzo speciale che cercavi Mercabimbo: il mercatino dei bambini, dove i più piccoli saranno i protagonisti di uno spazio tutto loro Area Olistica: Rigenera corpo e mente con una serie di esperienze rilassanti e coinvolgenti.. Tra suoni, energie e terapie naturali, qui troverai il tuo angolo di pace Area Baby: un mondo di divertimento per i più piccoli con tantissime attività pensate per loro! Laboratori creativi, Show Cooking, Area fotobooth per ricordi indimenticabili, Pony, cavalli e amici della fattoria, truccabimbi,baby dance e animazione, Spettacoli di magia, prestigiio,illusionismo, fachirismo, mangiafuoco, trampolieri e sbandieratori Area Food: un’esplosione di sapori da non perdere! Panini, porchetta, hamburger, arrosticini, pizza, pesce fritto, birra artigianale, caldarroste, noccioline e tante delizie dolci come crêpes, zucchero filato, caramelle, cioccolatini… Corteo di abiti, canti e balli della tradizione Abruzzese Musica live, premiazioni e tanto divertimento per grandi e piccini! E per concludere in bellezza, alle ore 22,si svolgerà il suggestivo rituale di NONNO FUOCO per chiudere la giornata in modo magico e simbolico – aggiunge testualmente l’articolo online. In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a domenica 27 ottobre! INGRESSO GRATUITO

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, direttamente da Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it