Eventi: Camperfest all’Aquila

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Al via, da venerdì 18 ottobre 2024 la prima edizione della manifestazione “Camperfest – destinazione L’Aquila” organizzata dall’Associazione Campeggiatori L’Aquila e che accoglie 300 turisti provenienti da tutta Italia a bordo dei loro camper. L’evento si aprirà con la mostra“Territorium” alla presenza di Massimo Alesii, riservata, nella serata del venerdì, ai partecipanti all’evento mentre sarà accessibile a tutti i cittadini nelle giornate di sabato 19 ottobre (ore 09.00-21.00) e domenica 20 ottobre (ore 09.00-18.00) negli spazi interni (Navata e Giardino d’inverno) del Palazzo dell’emiciclo presso la Villa Comunale – Nell’esposizione sarà possibile ammirare foto, manufatti e opere ispirate alla nostra meravigliosa terra ad opera di Collettivo Fotografico, Foto Club 99 AQ, Duettando, Selleria Adriano Rovo e Il Miracolo bianco delle mani (antico tombolo aquilano). Al suo interno sarà inoltre allestita un’esposizione delle opere del maestro d’arte Amleto Cencioni e del volume “La basilica del Perdono”, edito da Verdone, che racconta la storia e la ricostruzione della Basilica Santa Maria di Collemaggio – riporta testualmente l’articolo online. La giornata di sabato 19 ottobre 2024 si aprirà con il convegno “L’Aquila regina degli Appennini”, nella sala Ipogea del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A seguire sarà offerta una degustazione di prodotti tipici (riservata ai partecipanti all’evento) Nel corso della giornata di sabato 19 ottobre 2024 saranno comunque allestiti, e accessibili a tutti i cittadini, gli stand di tali aziende nel piazzale della Villa Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I partecipanti all’evento saranno poi occupati nel pomeriggio in un tour alla scoperta della Città, a cura di Welcome AQ e la serata continuerà in musica in compagnia del coro CAI L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento si concluderà domenica 20 ottobre 2024 con tour all’esterno del Castello Cinquecentesco e ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo per la visita al Mammut. Dettagli nella locandina allegata

