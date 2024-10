Eventi: Cantine nella Roccia a Tagliacozzo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:La 7ª edizione della festa autunnale “Cantine nella Roccia” avrà luogo nel secondo weekend di ottobre: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre nel quartiere alto di Tagliacozzo, denominato Alto la Terra – si legge sul sito web ufficiale. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha affidato la direzione artistica e l’organizzazione agli impeccabili e laboriosi ragazzi dall’Associazione “Clan Eventi”: Fabrizio Guerra, Alessandro Ricci e Valerio Mastroddi, concedendo naturalmente il patrocinio della Città e un consistente contributo – aggiunge testualmente l’articolo online. Unico e peculiare nel suo genere, l’evento è finalizzato alla riscoperta della bellezza del borgo antico di Tagliacozzo, della natura che lo circonda, della storia, delle tradizioni e degli usi – I tre giorni di festa sono caratterizzati da una calda e gioiosa atmosfera autunnale, che evoca la il tempo andato quando ci si preparava, con le scorte dei prodotti della bella stagione, ad affrontare il rigido inverno e introduceva nel magico periodo del “Capetiémpe” abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La manifestazione tagliacozzana inaugura una serie di eventi che vedranno poi protagoniste, tra le altre, le storiche e prestigiose rassegne autunnali delle Antiche Rue a Civitella Roveto (18, 19 e 20 ottobre) e della 51ª sagra della castagna a Sante Marie (1, 2 e 3 novembre), da sempre promosse e organizzate per un rilancio e una valorizzazione turistica delle aree interne dell’Abruzzo, che punta alla promozione dei prodotti e dell’identità locali – precisa il comunicato. Grazie alla stretta collaborazione con gli operatori turistici locali e la comunità di Tagliacozzo, le tre giornate saranno caratterizzate da una vasta gamma di attività enogastronomiche e culturali di grande qualità. Più di sessanta tra ristori e botteghe, incastonati ai margini dello storico tracciato della consolare Via Valeria che attraversa l’antico borgo di Tagliacozzo, saranno aperti al pubblico entro le mirabili cantine scavate nella roccia, con allestimenti che riproporranno esposizioni di utensili del mondo rurale – Nell’antica chiesa di Sant’Antonio abate, su iniziativa del parroco Don Ennio Grossi, sarà allestita inoltre un’interessante mostra sulla storia dei Giubilei nella nostra diocesi dei Marsi – precisa il comunicato. Musica, balli, proposte enogastronomiche della tradizione locale, abiti a tema, il tutto curato nei minimi dettagli: “Cantine nella Roccia” è un’esperienza unica ed emozionante, da non perdere per un weekend di colori, sapori, divertimento e cultura – Il programma dettagliato, in continua evoluzione è di prossima pubblicazione e sarà disponibile su: CLAN Eventi Tagliacozzo Turismo – Info Point

