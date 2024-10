Eventi: Casette degli Angeli 2024 a Schiavi d’Abruzzo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Anche quest’anno torna l’atteso evento delle Casette degli Angeli a Schiavi di Abruzzo, un rito antico che ci unisce nel ricordo dei nostri cari – aggiunge la nota pubblicata. In questo 2024 l’evento è dedicato alle vittime delle alluvioni che hanno colpito duramente l’Italia, eventi sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Per il sesto anno consecutivo, grazie al Centro Italico Safinim APS torna in vita questa bellissima tradizione che era andata perduta – si apprende dal portale web ufficiale. I bambini e le famiglie costruiscono piccole casette con materiali di riciclo, all’interno delle quali posizionano lumini votivi in memoria dei loro cari. A partire da giovedì 31 ottobre e per tutto il mese di novembre, vi invitiamo a posare le vostre casette sulla scalinata della pineta comunale La Rotonda – viene evidenziato sul sito web. Più saranno le casette, più emozionante e scenografica diventerà la gradinata – si legge sul sito web ufficiale. Ogni casetta è un simbolo di ricordo e speranza – Partecipate numerosi, da tutto l’Abruzzo e oltre, per tenere viva questa tradizione e per riflettere insieme sulle grandi sfide che ci attendono – aggiunge testualmente l’articolo online. Condividete l’evento con amici e familiari: il vostro contributo farà la differenza e, ancora una volta, sarete voi i protagonisti di questo meraviglioso evento!

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nella serata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it