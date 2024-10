Eventi: Cicloturistica della Castagna – Sante Marie (AQ)

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Torna uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di ciclismo e natura – Giunta alla sua XIII edizione, la Cicloturistica della Castagna si terrà la prossima domenica 27 ottobre a Sante Marie (AQ) con inizio alle ore 9.30. L’evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale L’Aquila, in collaborazione con la Pro Loco di Sante Marie, offrirà un’opportunità unica per immergersi nei colori e nei sapori dell’autunno abruzzese; un vero e proprio viaggio tra i paesaggi mozzafiato di Sante Marie e dei paesi circostanti, tra boschi di castagni e borghi storici – precisa il comunicato. Propone tre diversi percorsi cicloturistici di 18, 28 e 38 chilometri, studiati per offrire a tutti i partecipanti, dai più esperti ai neofiti, l’occasione di vivere una giornata all’insegna dello sport e della scoperta del territorio – Le iscrizioni sono aperte all’indirizzo ENDU https://www.endu.net/it/events/cicloturistica-della-castagna/, dove è possibile trovare anche il regolamento completo dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ulteriori informazioni alla pagina facebook della Cicloturistica della Castagna o all’indirizzo mail laquila@csi-net.it.

Secondo quanto riferito in un comunicato, poco fa, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it