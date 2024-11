Eventi, comunicato: Villaggio di Babbo Natale a Caramanico Terme

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Scenografie, attrazioni, spettacoli e tante novità saranno la cornice perfetta per la quinta edizione del Villaggio di Natale a Caramanico Terme! Lungo le strade del borgo verrà messa in scena la magia del Natale – si apprende dalla nota stampa. .. potrai divertirti con le giostre e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale in persona, giocare a tombola, gustare prodotti ti pici, regalarti un oggettino realizzato a mano – riporta testualmente l’articolo online. Nuove attrazioni, pattinaggio sul ghiaccio vero, Fattoria didattica e tanto altro ancora – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, tutti i venerdì e nei weekend, ti aspettano: Visite al Centro Storico, Escursioni, Ciaspolate e tante altre Attività nel Parco Nazionale della Maiella per tutta la famiglia, il Parco Avventura e le Escursioni a Cavallo – INGRESSO LIBERO E GRATUITO DATE DI APERTURA 16 e 17 Novembre 2024 23 e 24 Novembre 2024 30 e 1 Dicembre 2024 7 e 8 Dicembre 2024 14 e 15 Dicembre 2024 Tutti i giorni dal 21 Dicembre 2024 fino al 6 Gennaio 2025 Chiuso il 25 Dicembre Orario di apertura dalle 10.30 alle 20.30 Maggiori informazioni

