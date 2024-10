Eventi, comunicato: Vinaria vino e cacio in festa – Pescara

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:A Pescara, all’interno del padiglione “Becci” – Porto Turistico “Marina di Pescara” il più grande evento sul vino della Regione – Un autentico SALONE DEL VINO, il paradiso degli estimatori e dei buongustai. “Incontra, conosci, degusta e acquista direttamente dal produttore” Quattro giornate dedicate a chi ama il buon bere e il buon mangiare durante le quali si potranno vivere esperienze gustative eccezionali, incontrare produttori, scoprire nuove etichette – Le migliori cantine saranno a disposizione di tutti i visitatori per un percorso fatto di degustazioni e di scambio – riporta testualmente l’articolo online. Vinaria è degustazione di vini, vendita diretta dal produttore, specialità gastronomiche, laboratori del gusto, degustazioni guidate – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, direttamente da Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it