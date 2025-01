Eventi, comunicato: Visite guidate a Castel del Monte

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Calendario prossime visite guidate tematiche nel borgo di Castel del Monte – 26 Gennaio ore 11.00: il Ricetto , storia del castello che non c’è. – 1 Febbraio ore 16.00: Francesco Giuliani tra poesie e transumanza – si apprende dal portale web ufficiale. – 9 Febbraio ore 11.00: il Ricetto , storia del castello che non c’è. – 22 febbraio ore 16.00: Sui passi di Estella Canziani – precisa la nota online. – 2 marzo ore 11.00: Francesco Giuliani tra poesie e transumanza – viene evidenziato sul sito web. SOLO SU PRENOTAZIONE AL 3407299369. Costo di 10 Euro a persona con un gadget in omaggio, gratis per i bimbi sotto i 6 anni accompagnati.

