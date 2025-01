Eventi: CRISTIANA CAPOTONDI IN SCENA A L’AQUILA

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Cristiana Capotondi sarà protagonista a L’Aquila con lo spettacolo “La Vittoria è la balia dei vinti”, scritto e diretto da Marco Bonini, nell’ambito della Stagione Teatrale Aquilana organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le rappresentazioni sono previste per giovedì 9 gennaio alle 21:00 e venerdì 10 gennaio con due repliche, alle 17:30 e alle 21:00. La pièce, prodotta da Stefano Francioni Produzioni, vede la partecipazione in video di Penelope Brizzi e musiche composte da Jonis Bascir. La trama si sviluppa attorno al racconto di una madre che, in videochiamata con la figlia, rievoca la notte del 25 settembre 1943 a Firenze, quando un bombardamento alleato colpì la città causando numerose vittime civili – precisa il comunicato. La narrazione si concentra su Nonna Vittoria, rifugiatasi nelle cantine di Palazzo Pitti, che si trova a dover allattare i gemelli della sua balia, la quale ha perso il latte a causa dello shock. La storia esplora temi come l’uguaglianza e la solidarietà umana in tempi di guerra, evidenziando come, sotto le bombe, le differenze sociali svaniscano – recita il testo pubblicato online. La scenografia è caratterizzata da un ambiente completamente bianco, in cui la protagonista, anch’essa vestita di bianco, interagisce con proiezioni video che arricchiscono la narrazione, creando un effetto immersivo e onirico – Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo al numero 348.5247096. I biglietti per tutti gli spettacoli in stagione sono disponibili sul circuito Ciaotickets.

