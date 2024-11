Eventi in Abruzzo: Deguscanno 2024

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Deguscanno torna con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente! Tre giorni dedicati ai sapori autentici d’Abruzzo, alle bellezze naturali e alle tradizioni del borgo – Cosa ti aspetta? Degustazioni enogastronomiche per due giorni, con piatti tipici e prodotti locali Trekking panoramici attraverso i paesaggi mozzafiato di Scanno Visite guidate del borgo storico per scoprire la cultura e la storia del nostro territorio E quest’anno abbiamo una novità! Le degustazioni dureranno per ben due giorni, offrendovi ancora più tempo per esplorare e assaporare il meglio dell’enogastronomia abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Che tu sia un amante della buona cucina, della natura o delle tradizioni locali, Deguscanno 2024 è l’evento perfetto per immergerti in un’esperienza unica – viene evidenziato sul sito web. Il programma di Deguscanno 2024 è online Scopri tutti i dettagli dell’evento: trekking panoramici, tour guidati del borgo e percorsi enogastronomici ti aspettano l’8-9-10 novembre – Scopri il programma completo qui https://jo – my/deguscanno2024

