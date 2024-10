Eventi in Abruzzo, Festa della castagna “Lu ‘Nzite” a Senarica

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Nel piccolo borgo di Senarica, frazione di Crognaleto (TE), si svolge ogni anno ad ottobre la tradizionale festa della castagna – si apprende dal portale web ufficiale. Obiettivo principale della manifestazione è quello di far conoscere ai visitatori non solo la castagna di Senarica, che per qualità è una delle migliori in Italia, ma anche le bellezze di questo angolo di Abruzzo, immerso nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove vivono castagni vetusti con un diametro di oltre tre metri – precisa il comunicato. Tutti sono invitati a gustare prodotto principe “Lu ‘Nzite” (il Marrone), tra stand gastronomici, vino, birra, spettacoli e musica a volontà. Nei vicoli del paese sono allestite mostre di oggetti d’epoca, attrezzi, pizzi e merletti, testimonianze delle antiche tradizioni contadine, oltre a spettacoli e concerti – aggiunge la nota pubblicata. Grande protagonista naturalmente la castagna, dai primi ai dessert. Tra i piatti proposti: zuppa fagioli e castagne, gnocchi alla farina di castagne con sugo di castrato, arrosto di maiale al forno con granella di castagne, spezzatino di vitello con castagne e porcini, pizzonte, caggionetti, caldarroste, crepes con marmellata di castagne, gelato alla castagna, oltre ai classici timballo, salsicce e arrosticini – precisa la nota online. In accompagnamento vini locali, birra alla castagna e vin brulé. Una festa adatta ai giovani e ai meno giovani, alle famiglie, ai singoli e alle comitive, un’occasione per riscoprire la semplicità di un imperdibile appuntamento con la natura prorompente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con i suoi frutti e con le sue genti, in un contesto di essenzialità, condivisione e allegria – viene evidenziato sul sito web. Per raggiungere la festa è possibile usufruire di bus navetta gratuito con corse ogni dieci minuti – precisa il comunicato.

