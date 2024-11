Eventi in Abruzzo, Festa di Ognissanti a Campli

Gli eventi piรน attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:G๐‘A๐D๐„ ๐ E๐’T๐€ ๐ƒI O๐†N๐ˆS๐’A๐T๐ˆ ย 1-2-3 N๐ŽV๐„M๐R๐„ ๐‚A๐ŒP๐‹I ๐—Ÿโ€™ ๐—”๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ ๐——๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ข๐—ด๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ: โ€ข ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐—ผ๐˜๐˜๐—ถ ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ;ย โ€ข ๐—ฉ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ผ, ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿญ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ; โ€ข ๐—ฉ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ก๐—ฒ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ผ; โ€ข ๐—˜๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ผ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ๐—น๐—ถ โ€“ ๐— ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—™๐—ผ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ ๐—š๐—”๐—˜; โ€ข ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ, ๐—ฎ๐—น ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ ๐˜„๐—ฎ๐—น๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ โ€“ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ผ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—œ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ. โ€ข ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ผ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€, ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ. ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ(๐—ผ๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ)๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—จ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—ง๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ ๐Ÿฌ๐Ÿด๐Ÿฒ๐Ÿญ ๐Ÿฑ๐Ÿฒ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿณ ๐—ฒ-๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น:๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ@๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ.๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ.๐˜๐—ฒ.๐—ถ๐˜ ๐—ก๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ

