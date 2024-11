Eventi in Abruzzo, Festa e Sagra di San Martino a Nereto

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:TORNA LA “FESTA DI SAN MARTINO”. Sabato 11 e domenica 12 novembre, per le vie del paese, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Martino – L’evento si inserisce nel ricco calendario del “novembre neretese”: il programma inizierà nella giornata di domenica 5 novembre quando, al termine della Santa Messa, verrà consegnato il mantello benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Venerdì 10 novembre, al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo Leuzzi, alle ore 17, nella chiesa di San Martino, si svolgerà la processione per le vie del paese animata dalla banda – si legge sul sito web ufficiale. Seguirà, intorno alle 19, la rievocazione storica del taglio del mantello – recita il testo pubblicato online. Alle 20 castagnata per tutti a cura della Pro Loco – Come ogni anno cena di solidarietà a cura del Circolo anziani e giovani. La Festa di San Martino sarà caratterizzata anche dalla 13esima edizione della “Sagra di San Martino” a cura della Pro-loco con allestimento del tendone in piazza Cavour. Tanti gli eventi per bambini, torna la musica dal vivo e lo Street Food. Dettagli nella locandina allegata

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it