Eventi in Abruzzo, Festeggiamenti per San Biagio e Festa della ciambella e del Moscatello a Castiglione a Casauria

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:San Biagio, medico e vescovo di Sebaste, in Asia Minore, essendosi rifiutato di rinunciare alle fede cristiana, morì decapitato nel 316 dopo essere stato straziato con i pettini di ferro, che si usano per cardare la lana – Durante la prigionia salvò miracolosamente un giovane a cui si era conficcata una lisca di pesce in gola, per cui è venerato come protettore di tutte le affezioni legate alla gola e dei lanai in ricordo del suo martirio – riporta testualmente l’articolo online. In Abruzzo, nel giorno di San Biagio, detto “Lu garehazzùte” (da gargarozzo, gola), soprattutto nelle zone montane e nelle campagne è tradizione recitare il detto “Per San Biagio, il Mitrato, il freddo è andato” come auspicio per la fine del freddo invernale e l’arrivo dei primi tepori della primavera – viene evidenziato sul sito web. I taralli di San Biagio, particolarmente diffusi nel pescarese, vengono preparati con devozione e portati in Chiesa per essere benedetti nel giorno dedicato al Santo – recita il testo pubblicato online. Ne esistono varianti dolci e salate, essenziale è però la loro forma a ciambella che ricorda simbolicamente la gola, di cui San Biagio è protettore – recita la nota online sul portale web ufficiale. I taralli benedetti durante le funzioni religiose del 3 febbraio, vengono distribuiti a parenti ed amici perché possano consumarli e ricevere la protezione del Santo – Un tempo erano considerati miracolosi per la guarigione del gozzo, ossia l’ingrossamento della tiroide – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Castiglione a Casauria, le ciambelle vengono preparate in occasione delle celebrazioni per San Biagio, il 3 febbraio e fatte benedire in chiesa dopo l’unzione della gola con l’olio benedetto da parte del sacerdote – Sono preparate con la pasta del pane,arricchite con semi di anice, perfette da inzuppare nel tipico Moscatello di Castiglione – Programma in locandina

Come annunciato in una nuova nota, oggi, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it