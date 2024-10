Eventi in Abruzzo, Festival della Comunicazione creativa al Clap Museum

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novitร dal sito Abruzzo Turismo:๐—™๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ฉ๐—”๐—Ÿ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—” ๐—–๐—ข๐— ๐—จ๐—ก๐—œ๐—–๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—–๐—ฅ๐—˜๐—”๐—ง๐—œ๐—ฉ๐—” Ideatrice e curatrice Emanuela Costantini 4 e 5 OTTOBRE al CLAP Museum via N. Fabrizi, 194 PESCARA ๐—œ๐—ก๐—š๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ๐—ข ๐—Ÿ๐—œ๐—•๐—˜๐—ฅ๐—ข โ€œIl linguaggio del FUMETTOโ€ ๐—œ ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฑ ๐—ข๐—ง๐—ง๐—ข๐—•๐—ฅ๐—˜ ORE 10:00 LABORATORIO CREATIVO DI SCRITTURA a cura di Emanuela Costantini โ€“ aggiunge la nota pubblicata. ORE 11.30: UNA SPECIALE LEZIONE DI FUMETTO con VINCENZO CUCCA a cura della Scuola Internazionale di Comics di Pescara โ€“ si legge sul sito web ufficiale. ย ย INGRESSO GRATUITO con ๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ข๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—” al 3939973996. ย ๐—ฉ๐—˜๐—ก๐—˜๐—ฅ๐——๐—œ ๐Ÿฐ ๐—ข๐—ง๐—ง๐—ข๐—•๐—ฅ๐—˜ ORE 16:30 saluti istituzionali โ€“ precisa la nota online. ORE 16:45 โ€œLa sceneggiatura del fumetto a cura di TAURO (ANTONIO SILVESTRI) sceneggiatore di fumetti e cartoonist. ORE 17: 15 โ€œIllustrare una storia a cura di CHIARA KARICOLA disegnatrice e autrice di fumetti โ€“ aggiunge la nota pubblicata. ORE 17:45 Presentazione libro โ€œClaire et Malouโ€. A seguire firmacopie โ€“ recita la nota online sul portale web ufficiale. ORE 18:15 Presentazione libro โ€œIl senso della creativitร โ€. A seguire firmacopie โ€“ si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ORE 18:45 VERNISSAGE MOSTRA TEMPORANEAโ€ I mille volti di una storiaโ€. ๐—ฆ๐—”๐—•๐—”๐—ง๐—ข ๐Ÿฑ ๐—ข๐—ง๐—ง๐—ข๐—•๐—ฅ๐—˜ ORE 16:30 โ€œGeneri a confronto: il fumetto americano e franceseโ€ a cura di VINCENZO CUCCA comic book artist, docente di fumetto e scultura presso la scuola internazionale di Comics di Pescara โ€“ ORE 17:30 โ€œInsegnare lโ€™arte del fumettoโ€ a cura di ALESSIA FATTORE comic book artist, docente di fumetto presso la scuola internazionale di Comics di Pescara โ€“ ORE 18.00 โ€œDal disegno alla storiaโ€ a cura di FABRIZIO PLUC DI NICOLA fumettista, autore di graphic novel. ORE 18:30 Presentazione libro โ€œIn Rambo we trustโ€. A seguire firmacopie โ€“ si apprende dalla nota stampa.

