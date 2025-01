Eventi in Abruzzo, Fiera di Sant’Agnese – Pineto (TE)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Domenica 12 gennaio 2025, Pineto ospiterà la 18ª edizione della Fiera di Sant’Agnese! La fiera si terrà nel centro cittadino, con stand espositivi che offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali, enogastronomici e tipicità regionali – precisa la nota online. L’evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere l’economia locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Fiera di Sant’Agnese è organizzata dal Comune di Pineto in collaborazione con associazioni locali e rappresenta un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori interessati a scoprire le tradizioni abruzzesi – precisa la nota online. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. In caso di maltempo, la Fiera sarà rinviata a domenica 19 gennaio – aggiunge testualmente l’articolo online.

