Eventi in Abruzzo: Il Borgo Incantato La magia a Montepagano

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:RIVIVI LA MAGIA! 𝗜𝗹 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗼 𝗜𝗻𝗰𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 STA TORNANDO! Da Venerdì 1 a Domenica 3 Novembre a Montepagano, il borgo medioevale di Roseto degli Abruzzi, tra storia, tradizione, allestimenti mozzafiato ed esperienze interattive in un evento magico imperdibile per grandi e piccini! In questa terza edizione ti aspettano tantissime, fantastiche SORPRESE! Per prenotare clicca sul seguente link https://www.ciaotickets.com/it/location/borgo-di-montepagano Grazie all’acquisto del biglietto, parte del ricavato verrà donato alle associazioni del territorio a sostegno dei loro progetti! Maggiori informazioni Borgo incantato La magia a Montepagano

