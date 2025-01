Eventi in Abruzzo: Inside Van Gogh: mostra immersiva Multimediale Teramo

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Inside Van Gogh: la mostra immersiva arriva a Teramo Dopo il successo nelle principali città italiane, “Inside Van Gogh” approda a Teramo, presso L’Arca – Laboratorio per le Arti Contemporanee, dal 30 novembre 2024 al 30 marzo 2025. La mostra, dedicata al genio di Vincent Van Gogh, offre un’esperienza unica attraverso proiezioni multimediali, musica e narrazione, immergendo i visitatori nelle opere e nelle emozioni dell’artista olandese – si apprende dalla nota stampa. Oltre all’esposizione, sono previste attività didattiche interattive per tutte le età, che combinano fotografia, musica e pittura, stimolando creatività e immaginazione – si apprende dalla nota stampa. L’evento rappresenta un importante passo per la valorizzazione culturale di Teramo, grazie all’impegno del Comune, della Fondazione Bruno Ballone e alla produzione di Crossmedia Group Firenze – si apprende dalla nota stampa. Con biglietti a partire da 3,50 euro, “Inside Van Gogh” si propone come un’occasione imperdibile per cittadini, turisti e appassionati d’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non mancate! Informazioni utili Date: 30 novembre 2024 – 30 marzo 2025 Luogo: L’Arca, Teramo Prezzi: da 3,50 a 10 euro, con ingressi gratuiti per alcune categorie – Produzione: Crossmedia Group Firenze

In base all’ultima nota diramata, poco fa, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it