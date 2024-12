Eventi in Abruzzo: Mercatini d’Abruzzo ad Atessa

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Arrivano i Mercatini d’Abruzzo – Atessa : casette in legno con esposizione e vendita di prodotti e manufatti per lo shopping natalizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto il cuore del Centro Storico sarà un unico #𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐨 Dal prossimo 30 novembre, fino al 6 gennaio, da piazza Oberdan a piazza Garibaldi, passando lungo Corso Vittorio Emanuele II e piazza Benedetti, ci saranno attività e “stazioni” da vivere e scoprire – Ad accogliere i visitatori sarà la prima piazza, Oberdan, con il #𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐩𝐢𝐨 (curato dall’Associazione Amici del Presepio di Atessa) dove scoprire l’arte e la tradizione dei “mastri” presepisti atessani – precisa la nota online. Nei locali e botteghe adiacenti piazza Oberdan, si avrà la possibilità di fare una prima sosta-ristoro con taglieri, piatti e dolci tipici, oltre a vini d’eccellenza delle 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐧𝐨 Punto di snodo – tra percorsi museali e #visiteGuidate negli 𝐢𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐬𝐢 𝐞𝐝 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 che Atessa offre – sarà piazza Benedetti, allestita ed addobbata -nei weekend e festivi- come un vero e proprio 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 dove sarà possibile fare degustazione di prodotti tipici, bon-bon, castagne, cioccolate calde, torroni, dolci e liquori in vendita nei vari locali ed esercizi commerciali del posto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per l’edizione 2024, le vecchie botteghe dismesse di Corso Vittorio Emanuele, ospiteranno artigiani e artisti dell’𝐄𝐧𝐭𝐞 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐀𝐛𝐫𝐮𝐳𝐳𝐞𝐬𝐞. 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐠𝐫𝐞𝐥𝐞, 𝐜𝐞𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐨𝐫𝐚𝐟𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐞𝐬𝐞, 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐧𝐨, 𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐭𝐢, 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐦𝐨, 𝐋’𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐥’𝐀𝐛𝐫𝐮𝐳𝐳𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐧𝐞𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨. La passeggiata dello shopping lungo Corso Vittorio Emanuele guiderà gli avventori nelle tappe intermedie del percorso dove visitare il museo delle antiche arti e mestieri e il prestigioso Museo #AligiSassu. 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐩𝐨𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢, 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐢𝐚𝐟𝐮𝐨𝐜𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐛𝐛𝐨𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞, 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐚̀ 𝐟𝐢𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐀𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝟔 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚̀ 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐞 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐛𝐛𝐨 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 In piazza Garibaldi saranno presenti le #casette in legno con i Mercatini Sempre in piazza Garibaldi sarà possibile #𝐩𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐠𝐡𝐢𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐚 𝐫𝐢𝐭𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 e accompagnati da un caldo vin brulè. Ciceroni del Villaggio, oltre alle guide esperte d’arte e tradizione che illustreranno chiese, luoghi e musei, troverete i sommelier A.I.S. che accompagneranno la visita in Atessa con un buon calice di #vino dell’ 𝐄𝐧𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 “𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐧𝐨” 𝐝’𝐀𝐛𝐫𝐮𝐳𝐳𝐨. Nei ristoranti e locali del Centro sarà possibile prenotare cene e pranzi con prodotti e piatti tipici atessani studiati per i percorsi turistici promossi da Associazioni e Cooperativa per il #turismo locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non mancherà l’eleganza degli addobbi delle preziose #uncinettine che anche per quest’anno regaleranno stupore e meraviglia con i loro preziosi intrecci d’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. CERIMONIA DI #APERTURA SABATO 30 NOVEMBRE ALLE ORE 16.30 IN PIAZZA BENEDETTI

