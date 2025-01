Eventi in Abruzzo, Sacra rappresentazione de “Le tentazioni di Sant Antonio” itinerante a Torrevecchia Teatina

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Torrevecchia Teatina si svolge il Canto pantomimico delle Tentazioni di Sant Antonio itinerante, organizzato dal CATA – Compagnia Tradizioni Teatine – Cumbagnijǝ d’Ausanzǝ Cchijetinǝ Il culto di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, è molto vivo in Abruzzo, soprattutto nelle zone rurali – precisa la nota online. I canti narrano i vari episodi della vita del Santo che lo vedono protagonista vittorioso nell’eterna lotta con il suo più acerrimo nemico, il demonio – L’appuntamento è in Via Roma alle 18.30 a Torrevecchia Teatina – si legge sul sito web ufficiale. L’evento avrà la durata di circa due ore e 30 minuti.

