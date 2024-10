Eventi in Abruzzo, Sagra della castagna “Roscetta” a Canistro Inferiore

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Torna l’appuntamento con la Sagra della castagna “Roscetta” sabato 26 e domenica 27 Ottobre 2024 a Canistro Inferiore – Oltre alle ricche degustazioni a base di castagne e prodotti tipici, il programma prevede interessanti momenti culturali, giochi popolari, concorsi gastronomici e balli in piazza fino a tarda sera – viene evidenziato sul sito web. La “roscetta” della Valle Roveto è caratterizzata dalla particolare dolcezza del sapore, di colore bruno rossastro, tonda e liscia nella superficie – La sua raccolta, rimasta inalterata nel corso degli anni, comincia in settembre con le operazioni di pulitura del bosco e a metà ottobre si effettua a mano in maniera tradizionale, raccogliendo i frutti nei cesti. Le castagne vengono conservate seguendo un trattamento particolare tramandato di generazione in generazione: dapprima tenute in acqua per circa 18 giorni, poi messe ad asciugare al sole, infine conservate in luogo rigorosamente asciutto – riporta testualmente l’articolo online. Possono anche essere abbrustolite (cosiddette “infornatelle”) e conservate per tutto l’inverno – recita il testo pubblicato online. Sono utilizzate per dolci, marmellate e minestre, ma soprattutto come caldarroste, le “caciole” in dialetto, cotte sulla brace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono dette infornatelle, se cucinate nella stufa o remonne, se cotte in acqua, con un foglia di alloro e sbucciate fresche (da “remonnare” che in dialetto indica lo “sbucciare”).ortanza nel passato dei castagneti è dimostrata anche dall’ampia legislazione comunale ad essi dedicata – si legge sul sito web ufficiale.

