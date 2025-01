Eventi in Abruzzo, SOB! Luzzati e il mondo in frantumi

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Il CLAP Museum di Pescara ospita, dal 7 dicembre 2024 al 6 aprile 2025, la mostra temporanea “SOB! Luzzati e il mondo in frantumi”, dedicata al poliedrico artista Emanuele Luzzati – aggiunge la nota pubblicata. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo con il patrocinio della Lele Luzzati Foundation e di Casa Luzzati, presenta un’opera unica in cui fumetto, musica, danza e teatro si intrecciano per narrare la storia di Uman e il suo grido contro l’indifferenza – In concomitanza, la mostra propone “I Promessi Sposi: la letteratura disegnata”, un percorso che esplora le reinterpretazioni visionarie del capolavoro manzoniano attraverso le opere di Andrea Pazienza, Guido Crepax e lo stesso Luzzati – precisa il comunicato. Il CLAP Museum, situato in via Nicola Fabrizi 194 a Pescara, è un polo espositivo interamente dedicato al fumetto, con una collezione permanente che include oltre 300 opere di Andrea Pazienza – si legge sul sito web ufficiale. La struttura è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del museo https://clapmuseum.it/

