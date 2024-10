Eventi, la nota: Perano Borgo diVino

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:X° EDIZIONE di 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐢𝐕𝐢𝐧𝐨 Percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici e galà dei grandi vini d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2024, tre giorni all’insegna del buon cibo, del vino, delle tradizioni e del divertimento con intrattenimento e musica popolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il percorso enogastronomico si snoda tra le vie del centro storico di Perano, Borgo Autentico d’Italia in provincia di Chieti – precisa il comunicato. L’evento è organizzato dall’Associazione Perano Borgo diVino, con il patrocinio del comune di Perano, e la collaborazione dei volontari della comunità peranese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ Associazione da sempre si pone come obiettivo la rivalutazione di piatti della tradizione, tra cui: -“lu pane scafenesche” (pane schiavonesco); -“pizze e foje” – “ciffe e ciaffe” – “pallotte casce e ove” e molto altro ancora!! Protagonista della manifestazione è senza ombra di dubbio il VINO. Troverete i vini delle cantine locali e i migliori vini d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Non mancherà l’intrattenimento musicale ad animare i vicoli del borgo, rigorosamente musica folkloristica del centro sud Italia – viene evidenziato sul sito web. Su facebook il programma completo dell’evento, il menù, l’elenco dei vini in degustazione e la programmazione musicale! 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐢𝐕𝐢𝐧𝐨 – 𝐒𝐚𝐩𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐚 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞, 𝐄𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐚 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞!

