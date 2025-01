Eventi, la nota: Premio Città di Francavilla al Mare

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dal 19 gennaio al 30 marzo 2025, Francavilla al Mare ospiterà la seconda edizione del Premio Città di Francavilla al Mare, una rassegna dedicata al teatro dialettale abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Maramè, si terrà presso l’Auditorium del Palazzo Sirena e vedrà la partecipazione di diverse compagnie teatrali locali: Il calendario degli spettacoli è il seguente: – 19 gennaio, ore 17:00: Lu Passatempe di Penne con “Na vote…là all’America” – 2 febbraio, ore 17:00: Il Gruppo di L’Aquila con “Se non sò pazzi non ci ji ‘olemo” – 16 febbraio, ore 17:00: Theatre Ensemble di Torino di Sangro con “Lu bijette è lu mè” – 1 marzo, ore 21:00: I Temerari di Chieti con “Lu Principe Arzille” – 16 marzo, ore 17:00: La Vetrina dei Talenti di Lanciano con “Il Medico dei Pazzi” – 30 marzo: spettacolo fuori concorso della Compagnia Maramè con “Confetti a Colazione” (ingresso gratuito) Al termine della rassegna, verranno assegnati premi alla migliore compagnia, alla migliore attrice e al miglior attore, con la consegna di targhe e riconoscimenti – Questo evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare e promuovere la tradizione teatrale in dialetto abruzzese, contribuendo alla conservazione del patrimonio culturale locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

