Eventi, la nota: Presepe al borgo e fiaccolata di Fine Anno a Civitella Alfedena

A partire dal 6 dicembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025 sarà possibile visitare il tradizionale presepe allestito lungo le vie del borgo di Civitella Alfedena, piccolo e delizioso borgo che a Natale, diventa un fiabesco presepe. Negli angoli più suggestivi vengono ricostruite le scene di vita quotidiana del passato con personaggi in cartapesta (artigiani, pastori, ecc.) a grandezza naturale realizzati dalle mani più abili del paese. Le scene sparse tra vicoli e piazzette sono accompagnate da dialoghi e musiche di sottofondo. La scena della Natività illumina l'interno di una grotta. Il 30 dicembre alle ore 21:30, presso il piazzale di Santa Lucia, si rinnova il rito della Fiaccolata di fine anno. Come da tradizione gli abitanti del borgo scendono in paese illuminando le strade percorse con le loro fiaccole. Il presepe aprirà dal 6 Dicembre al 6 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore 23.00 tutti i giorni, il percorso inizia da Piazza Umberto 1º e prosegue nel centro storico del paese.

