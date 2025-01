Eventi: Le “cuttore” di Sant’Antonio a Collelongo (AQ)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:A Collelongo (AQ): dalla sera del 16 all’alba del 17 si celebrano le “cuttore” di Sant’Antonio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per devozione verso Sant’Antonio Abate, sette famiglie del paese fanno cuocere una minestra di granturco, i “cicerocchi”, in grandi caldaie di rame, sospese sul focolare, le “cuttore”, mentre un quadro del santo troneggia nella stanza addobbata a festa – viene evidenziato sul sito web. Tale minestra viene benedetta dal parroco e, mentre continua la bollitura, i conoscenti con i gruppi di cantori e zampognari si alternano a visitare i focolari e, per compiere un rito beneaugurante, girano col cucchiaione di legno i “cicerocchi”nella “cottora” ricevendo vino e dolcetti per ristorarsi – precisa il comunicato. Durante la notte, i viandanti si ritrovano davanti ad un grande fuoco approntato dai giovani sulla piazza davanti alla chiesa – si apprende dal portale web ufficiale. All’alba, una sfilata di ragazze con le conche sulla testa, portano il granturco lessato in chiesa per offrirlo al santo ed ai fedeli mentre le famiglie lo distribuiscono a parenti e amici che lo richiedono per devozione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le ragazze portano sulla testa la conca “rescagnata” ovvero addobbata e si dirigono verso la chiesa madre dove sfileranno per decretare la conca meglio realizzata ed il vestito più bello – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è molto chiaro la nascita di questa tradizione – si apprende dalla nota stampa. Fra le ipotesi vi è quella che vuole questa sfilata come occasione per far conoscere le ragazze in età da marito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il fatto che indossassero il vestito delle grandi occasioni e portassero sul capo una conca ricolma di confetti e dolciumi in qualche modo rimanda ai riti nuziali – precisa il comunicato. (Fonte: Associazione “Sant’Antonio Abate – La Cuttora”) Giovedì 16 gennaio 2025 Ore 16:00 – Apertura della Festa con lancio di petardi – Accensione Cuttore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ore 17:00 – Santa Messa, Chiesa Santa Maria Nuova – si apprende dal portale web ufficiale. Ore 19:00 – Accensione Torcioni, Piazza della Chiesa e Piazza Ara dei Santi Ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico di piazza – si apprende dal portale web ufficiale. Accensione torcette – recita la nota online sul portale web ufficiale. Processione e benedizione delle Cuttore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Piazza della Chiesa Venerdì 17 gennaio 2025 Ore 06:00 – Sfilata delle Conche Rescagnate, Piazza della Chiesa Ore 07:00 – Santa Messa, Chiesa Santa Maria Nuova Ore 15:00 – Benedizioni degli animali – precisa il comunicato. Giochi Popolari. Piazza Ara dei Santi In caso di maltempo tutto il programma NON subirà variazioni.

Lo riporta una nota diffusa, questa mattina, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it