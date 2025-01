Eventi: Lu Monne di Sandandonie a Pescara

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Domenica 19 gennaio torna a San Silvestro Colle – Pescara “Lu Monne di Sandandonie”, giunto alla 25a edizione, con la benedizione degli animali e dei panini del Santo e la rappresentazione folcloristica della vita di Sant’Antonio Abate, presentata dal Gruppo “Sempre Amici”… Nella locandina e qui sotto trovate il programma completo – Vi aspettiamo, come sempre, numerosi e “generosi”… Sant’Antonio accetta tutto! PROGRAMMA: – ore 12,00: Dopo la Messa delle ore 11,00, in Piazza S. Silvestro, il Parroco Don Maurizio benedirà gli animali e i panini di S. Antonio e poi ci sarà la rappresentazione de “Lu Sandandonie”. – ore 15,15: Rappresentazione presso casa D’Ascanio, in ricordo di Enzo; – ore 16,00: Rappresentazione presso la Famiglia Gaspari, in Via Mittiguerra (sotto); – ore 17,00: Rappresentazione dalla Famiglia Di Deo, nei pressi de “la Croce”, angolo Strada Provinciale / Via Monte Carmelo; – ore 18,00: Partecipazione alla Rassegna del Sant’Antonio a Fontechiaro, presso il Ristorante “Il Rifugio di Diana”; – ore 19,00: Rappresentazione presso la Tipografia SIGRAF, da Peppino e Simona; – ore 20,00: Rappresentazione presso il frantoio Candeloro, in Via del Trappeto – riporta testualmente l’articolo online. PER INFORMAZIONI: ENZO 3892493531 FABRIZIO 3924678142

