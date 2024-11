Eventi, Novello al Castello a Catignano

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Signori e Signore, è tempo di festa! La diciassettesima edizione di “𝐍𝐎𝐕𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐎” promette due giorni di pura gioia e divertimento! Musica live, street food e i migliori vini del territorio vi aspettano per un weekend indimenticabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E non finisce qui! Artisti di strada, trampolieri e spettacoli live renderanno l’atmosfera ancora più elettrizzante! Scoprite con noi angoli nascosti del centro storico, tra vecchie cantine riaperte e tanta allegria! Non potete mancare a questa festa unica nel suo genere – Seguite gli aggiornamenti su Instagram @prolococatignano pagina dell’evento sito bit.ly/novelloalcastello per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli aggiornamenti!

