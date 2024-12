Eventi: ultime news, Torna il “Presepe Vivente” di Rivisondoli (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Tutto pronto per la 74esima edizione del “Presepe vivente di Rivisondoli (AQ)”! Il 5 Gennaio 2025 alle 18.00, più di 800 figuranti faranno rivivere l’emozione dell’arrivo del Messia nella Piana di Pié Lucente, ai piedi di Rivisondoli – La prima edizione del “Presepe Vivente” più antico e conosciuto d’Italia venne realizzata nel 1951. La manifestazione religiosa, culturale e di costume di rilievo nazionale si svolge, in località Piè Lucente in uno scenario montano da fiaba, tra le cime innevate dei monti che delimitano il Parco Nazionale d’Abruzzo e della Majella – Per tradizione il Bambino Gesù è l’ultimo nato del paese, mentre la Madonna viene scelta con una specifica selezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La manifestazione si svolge per quadri che ripercorrono fedelmente il racconto evangelico, prendendo l’avvio dal sogno di un pastore, accanto al fuoco dei bivacchi – Le figure classiche del Presepe animano la scena: i pastori scendono dai monti vicini, le donne in costume muovono dalle case del paese, arroccato alle falde del Monte Calvario, e i Re Magi arrivano da lontano, su un paesaggio di neve – si apprende dalla nota stampa. In una capanna illuminata da un fascio di luce, sovrastata da una schiera di angeli, Maria e Giuseppe si prendono cura del Bambino – Sotto la morbida luce delle fiaccole, una voce fuori campo guida lo spettatore e una musica celestiale stempera il freddo di una notte piena di fascino e mistero tra i monti d’Abruzzo, una sequenza di immagini e di azioni sceniche che suscitano sempre grande emozione – si apprende dalla nota stampa.

