Eventi: ultime news, Trail della Roscetta e passeggiata a Civitella Roveto

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:“In Abruzzo l’aria ha un sapore diverso – Nutrita di rupi e sassi, di radure e boschi, di laghi e ruscelli e torrenti e fiumi, l’aria ha uno scatto, un’elasticità di muscoli, una pungente, tagliente acredine che sa di spazi nordici, di scoscese dimore montane”. In solo 21km con il Trail della Roscetta visiti un meraviglioso angolo d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il trail si svolgerà lungo un percorso di 21 km, con un dislivello positivo di circa 500 metri e avrà per scenario i sentieri dei castagneti e dei caratteristici borghi rovetani – precisa la nota online. Il tracciato insiste sui comuni di Civitella Roveto e di Canistro, dove si transita nell’incantevole scenario dei laghetti della “Sponga”. Domenica 13 ottobre 2024 si parte alle ore 09:30 da Piazza San Giovanni La passeggiata partirà subito dopo la gara da Piazza San Giovanni alle 09.30 circa, si snoderà lungo un percorso di 11 km circa ed attraverserà le seguenti località: Località i Colli – Località Capranica – Fonte del Cotardo – Clinica INI – Santa Croce – Polvereto – Piazza Gran Sasso (Per partecipare qui) Iscrizioni su: www.digitalrace – it, iscrizioni@ecoroscetta – viene evidenziato sul sito web. it o sul sito ecoroscetta – it. Viste le numerose adesioni alla camminata si prega di inviare, per chi può, una mail a iscrizioni@ecoroscetta – si apprende dal portale web ufficiale. it. Il pranzo e l’intrattenimento sarà a cura della Comunità 24 Luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sito web

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it