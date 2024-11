Eventi: ultime news, Treno dei mercatini di Natale 2024

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Partenze speciali dal 23 novembre al 6 gennaio – NOVEMBRE: 23 – 24 – 30 DICEMBRE: 1 – 6 – 7 – 8 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 GENNAIO: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Due partenze giornaliere 1^ partenza: ore 9.00 – due soste di giornata per la visita dei mercatini di Natale – rientro ore 18.45 2^ partenza: ore 10.30 – due soste di giornata per la visita dei mercatini di Natale – rientro ore 19.40 Stazioni di partenza e di sosta Per ogni data in calendario due distinte partenze consecutive da Sulmona, dal binario 1 della stazione ferroviaria (Piazzale Stazione Centrale). DestinazioniCampo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Due tappe per ogni partenza, nelle piazze delle località di sosta, ciascuna di tre ore circa e tutte facilmente raggiungibili a piedi in pochi minuti, per conoscere la nostra montagna, le nostre tradizioni, le nostre eccellenze e per vivere l’atmosfera magica del Natale in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il treno storico Per tutte le partenze viene impiegato l’affascinante convoglio d’epoca della Fondazione FS Italiane, appositamente noleggiato e riservato alla nostra agenzia viaggi, composto dal potente “Bombardone”, il locomotore D445 al traino di vetture Centoporte risalenti alla fine degli anni ’20 del Novecento con interni in legno e di un apposito carro bagagliaio per il trasporto gratuito di passeggini, bici e bagagli ingombranti – precisa il comunicato. 𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟓 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: VENDITE APERTE IN PRELAZIONE per pacchetti di viaggio comprensivi di biglietto treno storico + pernotto in hotel o B&B. 𝐃𝐚𝐥 𝟐𝟖 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞: VENDITE APERTE per la dotazione di sola biglietteria – viene evidenziato sul sito web.

