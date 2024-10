Eventi, ultime: Raccogli conosci degusta a San Pio delle Camere

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Raccogli Conosci Degusta si terrà a San Pio delle Camere il 27 ottobre 2024. Un’esperienza immersiva dalla raccolta, alla sfioritura, essicazione, degustazione nelle terre del prezioso Zafferano dell’Aquila DOP. Dopo la fase della raccolta ci si ritroverà in Piazza del Redentore alle 10.00 per le operazioni di sfioritura ed essiccazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle 11 tavola rotonda sulle “Eccellenze gastronomiche abruzzesi quale veicolo di sviluppo del territorio” e la presentazione del progetto sulla tracciabilita’ della filiera produttiva – si apprende dal portale web ufficiale. Cooking show a mezzogiorno con i Maestri Gelatieri e, alle 13 apertura degli stand con i gustosi piatti a base di zafferano – aggiunge testualmente l’articolo online. Per i più piccini divertimento assicurato con i gonfiabili e un gigantesco “Gioco dell’oca” Informazioni e prenotazioni3926266829 leviedellozafferano@gmail.com programma dettagliato nelle locandine allegate

