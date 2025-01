Eventi, ultime: Rappresentazioni del Sant’Antonio a Ortona

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:“Buonasera Brava Gente – si apprende dalla nota stampa. ..” è così che iniziano i canti del Sant’Antonio Abate, venerato in tutto l’Abruzzo – Tantissime sono le tradizioni e i modi di festeggiarlo nella nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. Durante questi giorni per tradizione vengono preparati piatti a base di carne di maiale, che veniva macellato proprio in questo periodo – Tra quelli più tipici vi ricordiamo il cif e ciaf, il “fegatazzo di Ortona”…ogni famiglia ha la sua ricetta – viene evidenziato sul sito web. Ad Ortona, paese di musicisti e poeti ovviamente spopolano le rappresentazioni cantate e suonate della vita del Santo – Numerosi gruppi girano per le vie cittadine per rappresentare “Lu Sand’Anduòne” illustrando melodrammaticamente la lotta vittoriosa del santo, aiutato dagli angeli, contro il perfido demonio, dispettoso tentatore – si apprende dalla nota stampa. Pronti a vederli tutti? Tantissime le rappresentazioni da giovedi 16 a domenica 26 gennaio, in continuo aggiornamento sulla pagina fb Ortona Welcome – Informazione & Accoglienza Turistica @AMICI del Sant’antonio – OrtonaCircolo Culturale Ricreativo Sportivo San DonatoAssociazione Culturale San Leonardo Bardella&dintorni

